Engenho Velho da Federação: PM baleado por fuzil está fora de risco

O policial militar baleado durante uma operação no Engenho Velho da Federação, na tarde desta segunda-feira, 28, foi atingido por disparo de fuzil, segundo informações apuradas pela reportagem do portal A TARDE. O agente, lotado da 41ª CIPM, foi identificado como soldado Silveira e teria sido atingido no braço, nas pernas e nas costas. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu os primeiros atendimentos.

Em entrevista ao portal A TARDE, o Major Márcio de Alcântara Santos afirmou que apesar de seguir internado, o policial militar não corre risco de morte: “Fora de perigo”.

Oito policiais baleados em 2025

O soldado Silveira foi o oitavo agente de segurança a ser atingido na capital baiana em 2025, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. De acordo com a pesquisa, nenhum deles morreu.

A troca de tiros ocorreu nas proximidades do local conhecido como “Beco da Rabada”. O suspeito de ter efetuado os disparos também foi baleado durante o confronto, mas não resistiu aos ferimentos.

Suspeito de balear policial era integrante do CV

Durante o confronto, o suspeito de ter efetuado os disparos, identificado como Luan Barbosa Santos, de 31 anos, também foi baleado durante o confronto, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações do Correio, o homem era integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e tinha saído da prisão há apenas dois meses. Além disso, ele tinha passagem por tráfico e organização criminosa, além de crimes menores como roubo.

Transporte público

O serviço de transporte público também foi afetado após a operação. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), as linhas 0213 – Ribeira x Federação e 1511 – Conj. Pirajá x Eng. Velho da Federação não estão acessando a localidade, passando apenas pela entrada do bairro. Serviço não tem previsão de retorno.