Valéria: Polícia Civil tenta localizar suspeito de atirar em viatura

- Foto: Reprodução

Uma intensa troca de tiros entre policiais militares e traficantes da Katiara terminou com uma viatura alvejada na tarde desta segunda-feira, 28, no bairro de Valéria, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ao PORTAL A TARDE, a assessoria de comunicação da Polícia Civil informou em nota que diligências estão sendo realizadas para a localização do suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, a 8ª Delegacia Territorial investiga uma denúncia de dano qualificado praticado contra o patrimônio da União, na tarde de segunda-feira (28), no bairro de Valéria.

“Segundo informações preliminares, um homem disparou contra uma viatura descaracterizada da Polícia Militar, enquanto a guarnição realizava rondas na região. Após o confronto, foram encontradas 24 porções de cocaína, 74 trouxinhas de maconha e 78 pedras de crack. O material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT)”, diz a nota.

Relembre o caso do Policial Federal morreu no mesmo local, em 2023

Lucas Caribé morreu em setembro de 2023, durante troca de tiros em meio a Operação 'Fauda', deflagrada pela FICCO no bairro de Valéria, em Salvador. A ação visava o combate ao tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos. Na operação, equipes das Polícias Federal, Militar e Civil cumpriam ordens judiciais na capital baiana.

Desde então, as forças de segurança deflagraram operações em diversos cantos da Bahia, alcançando integrantes de facções criminosas envolvidos no confronto armado que culminou na morte do PF Caribé.