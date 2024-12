Líder da facção Katiara é preso em operação conjunta na Bahia

Apontado como um dos principais líderes da facção criminosa Katiara, Fantasmão estava foragido - Foto: Arquivo Pessoal

Durante uma operação conjunta realizada nesta terça-feira, 03, as forças de segurança da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Santo Amaro/5° Pelotão e da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Maragogipe capturaram Fábio Matos, conhecido como “Fantasmão”.

Apontado como um dos principais líderes da facção criminosa Katiara, Fantasmão estava foragido e é considerado peça-chave na guerra territorial com o Bonde do Maluco (BDM) na região de Maragogipe e localidades adjacentes.

De acordo com as autoridades, Fantasmão desempenhou papel direto em episódios de extrema violência, como a invasão das localidades de Capanema e do bairro Capa Gato, que resultaram em homicídios brutais, incluindo o esquartejamento de um morador. Além disso, ele liderava o tráfico de drogas em São Roque do Paraguaçu e é acusado de diversos homicídios cometidos em nome da Katiara.

Contra Fantasmão havia um mandado de prisão em aberto por associação criminosa para o tráfico de drogas, que também inclui outros líderes da organização criminosa. Com a prisão, a polícia espera obter mais informações sobre a atuação da facção e intensificar as investigações para alcançar outros integrantes do grupo.