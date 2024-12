Ex-músico de Carlinhos Brown desaparece e filho faz apelo

Everaldo Carneiro da Silva, de 52 anos, não dá notícias a família desde outubro - Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

O que inicialmente parecia ser uma simples viagem em busca de oportunidades de trabalho se transformou em um mistério angustiante para a família de Everaldo Carneiro da Silva, de 52 anos. Ele desapareceu após viajar para o Rio de Janeiro, deixando os familiares desesperados. Já se passaram dois meses sem qualquer notícia sobre o homem, e a família continua a lutar para encontrá-lo.

Em conversa com o Portal MASSA!, Ruan Everton, filho do Sr. Everaldo, contou que estranhou a demora do pai em entrar em contato com a família, já que ele sempre foi acolhedor e mantinha comunicação frequente com os filhos. Em busca de novas oportunidades profissionais, o trabalhador viajou para outros estados, mas acabou desaparecendo no Rio de Janeiro.

“Antes de meu pai ter desaparecido, ele tinha ido trabalhar em três estados. O último em que ele não me mandou mais nenhuma notícia foi no Rio de Janeiro, mas ele passou por Minas Gerais e em São Paulo. Ele havia me dito que ficou sem celular, mas que iria entrar em contato comigo ou por celular de terceiros ou através de lan house, ou pousadas, como ele sempre fez quando morou na Europa. Agora no dia 5 vai fazer dois meses que eu não tenho uma resposta dele”, disse.

Desesperado com o sumiço do pai, o jovem Ruan procurou a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, em Itapuã, bairro de Salvador, para registrar um Boletim de Ocorrência. No entanto, foi informado de que o B.O. precisa ser registrado na delegacia da localidade onde Everaldo foi visto pela última vez.

“Eles disseram que como meu pai desapareceu no rio eu tenho que registrar um boletim digital numa delegacia da cidade do estado do rio de janeiro mas só que aqui eles tentaram registrar eles foram solícitos e afetivos aqui me acolheram eles tentaram fazer esse boletim digital mas o site do rio encontra-se fora do ar então nesse momento gente eu to muito desesperado”, comentou.

Ruan Everton não tem notícias do pai há dois meses | Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

Trabalho com Carlinhos Brown

Um homem de diversas aptidões, Everaldo Carneiro já trabalhou como empresário e produtor do filho, além de cozinheiro e músico. Ele chegou a atuar ao lado de Carlinhos Brown, a quem Ruan fez um apelo.

“Faço um apelo aqui aos músicos da comunidade do Axé. Carlinhos, meu pai era músico seu, meu pai fez carnaval de Barcelona, sabe, junto com você. Eu não tô pedindo nada pra você, eu tô pedindo que com sua influência você possa divulgar. Eu acho que a gente vai achar mais rápido”, expressou.

“Carlinhos escolheu meu pai para ser um dos músicos da primeira fileira. Carlinhos com mais de 300 músicos, meu pai era um dos músicos das primeiras fileiras. Se você botar clipes de Carlinhos Brown fazendo carnaval, você vai ver lá meu pai tocando e trabalhando. Então eu faço esse apelo, pois preciso de uma notícia de meu pai e preciso que ele volte bem”, finalizou.