POLÍCIA Homem é preso após atear fogo na casa da ex-companheira Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas rapidamente Por Redação 03/12/2024 - 14:33 h

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) controlaram as chamas rapidamente. - Foto: Divulgação/CBMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 26 anos suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira, no Setor Habitacional Sol Nascente, na madrugada desta terça-feira, 3. A PMDF foi acionada por volta de 0h para atender à ocorrência de incêndio em andamento na Chácara 36. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) controlaram as chamas rapidamente. Populares informaram aos policiais a identidade do suspeito, que foi localizado nas proximidades da residência da ex-companheira. Ele estava portando uma faca e um isqueiro. Inicialmente, o homem negou a autoria do incêndio, mas acabou confessando o crime durante o depoimento na delegacia, segundo a PMDF. Leia também: >> Ex-cantor da New Hit pode ser solto a qualquer momento >> "Muita maldade", diz mãe de adolescente morto no Alto de Ondina >> Caminhão carregado de mangas tomba na BR-116 em Feira de Santana O suspeito afirmou que o incêndio foi uma retaliação ao cunhado, que o agrediu no último sábado, 30. A vítima, que apresentava um hematoma no rosto, relatou que o ex-companheiro a bateu, o que levou o irmão dela a procurá-lo e agredi-lo em resposta. O autor disse que utilizou papéis e panos para iniciar o fogo e revelou que a faca seria usada para matar o cunhado, mas foi impedido pela chegada dos policiais militares. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de incêndio e violência doméstica.

