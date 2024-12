Caminhão carregado de mangas tomba na BR-116 em Feira de Santana

O impacto causou o derramamento da carga de mangas na pista - Foto: Reprodução / PRF

Um caminhão carregado de mangas tombou no km 421 da BR-116, em Feira de Santana, no final da manhã desta segunda-feira, 3, provocando a interdição parcial da rodovia nos dois sentidos. Inicialmente, a via ficou completamente bloqueada devido ao acidente, mas o tráfego já flui parcialmente, de forma controlada, sem formação de congestionamentos.

Carga de manga ficou espalhada na pista | Foto: Reprodução / PRF

De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu após a carga do veículo pender, fazendo com que o caminhão colidisse contra o divisor central de fluxo e tombasse. O impacto causou o derramamento da carga de mangas na pista, o que dificultou o trânsito no local.

quipes também trabalham na remoção da carga e do veículo para liberar totalmente a rodovia | Foto: Reprodução / PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e realiza o ordenamento do tráfego. Equipes também trabalham na remoção da carga e do veículo para liberar totalmente a rodovia. Apesar do impacto, não há informações sobre feridos até o momento.

Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção e seguir as orientações da PRF.