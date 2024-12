Dois aviões colidem durante taxiamento no Aeroporto de Congonhas

O incidente, registrado por câmeras de segurança, ocorreu quando um Airbus A-320 estava taxiando e colidiu com um Airbus A-319 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na manhã desta terça-feira, 3, duas aeronaves da companhia Latam colidiram enquanto realizavam o taxiamento no Aeroporto de Congonhas. O taxiamento é o termo utilizado para descrever o deslocamento das aeronaves para estacionar, pousar ou decolar.

Em nota, a Latam informou que, felizmente, nem passageiros nem tripulantes foram expostos a riscos ou sofreram ferimentos, desembarcando "normalmente e em total segurança". A companhia também detalhou que as aeronaves envolvidas na colisão foram encaminhadas para inspeções e que os passageiros a bordo foram acomodados em outros voos.

✈️ Aviões da LATAM colidem em solo no Aeroporto de Congonhas, veja:pic.twitter.com/mOUGhZJm9x — Republique 🗞 (@republiqueBRA) December 3, 2024

"A Latam colabora com as investigações do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) para o esclarecimento do evento", disse a companhia.

"Latam lamenta os transtornos e ressalta que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos", acrescentou.

O incidente, registrado por câmeras de segurança, ocorreu quando um Airbus A-320 estava taxiando e colidiu com um Airbus A-319 que estava iniciando o pushback. O pushback, conforme explicado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é o processo de deslocamento da aeronave parada até a posição em que possa se mover por seus próprios meios.

Nas imagens, é possível observar que o A-319, que estava iniciando o pushback, tenta voltar ao perceber a aproximação do outro avião, mas não conseguiu evitar a colisão. A aeronave que estava realizando o pushback, de prefixo PT-TMA, sofreu danos na traseira.