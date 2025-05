Bebê de 2 meses morre após passar mal em posto de saúde de Salvador

Bebê foi levado até a unidade de saúde pela mãe - Foto: Freepik

Um bebê de dois meses morreu após passar mal na tarde desta segunda-feira, 28, na Unidade de Saúde da Família (USF) Aristides Maltez, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o bebê foi levado até a unidade de saúde pela mãe.

De acordo com a SMS, equipes da unidade de saúde e profissionais do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) tentaram a reanimação, mas a criança não resistiu. O bebê chegou a tomar as seguintes vacinas: rotavírus, por via oral e as injetáveis, pneumocócica e pentavalente.

A SMS reforçou que todas as vacinas aplicadas na rede pública seguem "rigorosamente os padrões de qualidade e segurança determinados pelo Ministério da Saúde" e que "Todo o processo está sendo conduzido com a seriedade e transparência que a situação exige, com apoio da Vigilância em Saúde e dos órgãos competentes".

O boletim de ocorrência foi aberto na Delegacia Territorial da localidade para acionamento do Instituto Médico Legal (IML). O corpo foi levado para que a perícia para identificação da causa da morte.

Confira a nota da SMS na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde vem a público, com profundo pesar, lamentar a triste e irreparável perda do bebê nas dependências da Unidade de Saúde da Família (USF) Aristides Maltês, no bairro de São Cristóvão, na tarde desta segunda-feira (28/4), após a administração de vacinas de rotina. Toda a equipe da unidade está profundamente consternada, pois dedica diariamente seus esforços para cuidar com zelo e responsabilidade de cada paciente.

O lactente foi levado pela sua genitora à unidade de saúde para imunização com as vacinas preconizadas para a idade de 02 meses: rotavírus, por via oral e as injetáveis, pneumocócica e pentavalente. Após a imunização, iniciou-se mal-estar. Todos os esforços para salvar a vida da criança foram empenhados pelas equipes de saúde do próprio posto, bem como com o apoio dos profissionais do Samu, no entanto, sem êxito.

Reforçamos que todas as vacinas aplicadas na rede pública seguem rigorosamente os padrões de qualidade e segurança determinados pelo Ministério da Saúde.

Todo o processo está sendo conduzido com a seriedade e transparência que a situação exige, com apoio da Vigilância em Saúde e dos órgãos competentes. Um boletim de ocorrência foi aberto na Delegacia Territorial da localidade para acionamento do Instituto Médico Legal (IML). O corpo será levado para que a perícia para identificação da causa da morte.

A SMS se solidariza profundamente com a família neste momento de imensa dor, colocando-se à disposição para prestar todo o apoio necessário; bem como quaisquer outros esclarecimentos aos órgãos competentes.