Armeiro do Comando Vermelho é preso em operação da FICCO Bahia

Comando Vermelho - Foto: Reprodução

Um integrante do Comando Vermelho responsável pelo armazenamento e distribuição de armas e munições, foi preso em Ilhéus, no Sul da Bahia, durante operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e as Polícias Civil (7ª COORPIN) e Militar (CPR-Sul, Cipe Cacaueira, RONDESP Sul e 70ª CIPM) na quarta-feira, 30.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o armeiro da facção foi encontrado em um imóvel no bairro de Salobrinho após direcionamento de ações de inteligência. Com ele oram apreendidos uma pistola, dois revólveres, espingarda, um simulacro, carregadores, munições, drogas e um veículo

O integrante de facção e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Ilhéus.

Guerra recomeça

O Comando Vermelho volta ao centro das atenções nesta semana por causa do fim de uma trégua que estava estabelecida com o Primeiro Comando da Capital (PCC) há dois meses. Com o fim do acordo, o PCC passou a controlar o tráfico de drogas em diversos bairros de Salvador anteriormente dominados pela Tropa do A, que foi extinta, segundo comunicado divulgado pelos próprios integrantes da facção.

A trégua, que durou cerca de dois meses, tinha como principal objetivo pressionar o governo federal a flexibilizar as rígidas normas do Sistema Penitenciário Federal (SPF), onde estão detidos os principais líderes de ambas as organizações. O pacto também envolvia o compartilhamento de rotas do tráfico e a tentativa de manter a paz dentro dos presídios.