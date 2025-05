PCC assume atuação em bairros de Salvador após nova união; saiba quais

Acordo de paz existente entre as duas organizações criminosas existia há dois meses - Foto: Reprodução/Redes sociais

Após repercutir o fim da trégua entre o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), moradores de diferentes bairros de Salvador foram surpreendidos com uma grande queima de fogos simultânea feita por traficantes. O motivo? O PCC assumindo o controle do tráfico de drogas em bairros da capital baiana antes dominados pela facção Tropa do A, que foi extinta.

Em um dos vídeos publicados nas redes sociais, é possível ouvir um suposto traficante celebrando: "Sussuarana agora é PCC". A região era dominada pela facção Tropa do A, que agora foi extinta e se integrou ao PCC. A informação foi divulgada em um comunicado feito pelos próprios integrantes.

Além de Sussuarana, bairros como São Marcos, Pau da Lima, Jardim Cajazeiras, Cajazeiras XI e Cosme de Farias passam a ter domínio do PCC em Salvador.

O acordo de paz entre PCC e CV existia há dois meses, a fim de pressionar o governo a flexibilizar as regras do Sistema Penitenciário Federal (SPF), onde seus principais líderes estão encarcerados sob rígidas restrições.

Veja suposto comunicado:

"Nós, da Final do Estado da Bahia, viemos informar a todos os irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, que na data de ontem, 28/04/2025, a facção Tropa do A passou a integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Deixamos ciente a todos que a facção Tropa do A foi extinta, e todos os seus integrantes agora fazem parte do PCC.

Essa integração representa um passo importante rumo ao fortalecimento de ações e objetivos comuns, tais como a união de ideais, recursos e experiências, que trarão benefícios para o crescimento e o bem-estar de todos os envolvidos. Afinal, o crime fortalece o crime.

Ass: Final da Bahia"