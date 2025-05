Confira linhas afetadas pela manifestação dos rodoviários em Salvador

A Semob preparou um plano de contingência para suprir a demanda - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Após a paralisação parcial de coletivos causada por uma assembleia dos rodoviários na manhã desta quarta-feira, 30, a Secretaria de Mobilidade (Semob) preparou um plano de contingência para suprir a demanda que comprometeu a saída dos ônibus de algumas garagens.

De acordo com a Semob, o plano envolve o remanejamento de frotas de outras unidades operacionais para atender temporariamente as linhas prejudicadas pela paralisação das garagens G2 da Plataforma e G3, da OT Trans, minimizando os transtornos para a população. No total, 69 linhas foram diretamente impactadas, sendo atendidas com frota emergencial redistribuída de acordo com a demanda operacional.

Confira linhas afetadas:

0331 – Faz Grande Retiro x Abaeté/Itapuã

0332 – Faz Grande Retiro x Lapa

0333 – Faz Grande Retiro x Barroquinha/Brotas

0518 – Sussuarana x Engenho Velho de Brotas

0933 – Doron / Rio das Pedras x Praça da Sé

1001 – Aeroporto x Praça da Sé (Ladeira da Barra)

1024 – Terminal Aeroporto x Jardim das Margaridas

1035 – Aeroporto x Praça da Sé (Garibaldi)

1069 – Estação Mussurunga x Boca da Mata/Cassange

1102 – Cabula 6 x Lapa

1103 – A Cruzeiro / Pernambués x Circular

1130 – Cabula 6 x Ondina

1131 – Cabula 6 x Sieiro R1

1133 – Acesso Norte x Pernambués

1134 – Cabula 6 x Pituba

1137 – Pernambués x Barra

1141 – Cabula 6 x Ribeira R1

1142 – Cabula 6 x Ribeira R2

1157 – Acesso Norte x Luís Anselmo / Vila Laura / Brotas

1163 – Pernambués x Iguatemi

1203 – Tancredo Neves x Campo Grande

1204 – Conjunto ACM / Arraial x Bom Juá

1206 – Tancredo Neves x Lapa

1211 – Tancredo Neves x Barra

1225 – Sussuarana x Lapa

1230 – Sussuarana x Barra R1

1231 – Sussuarana x Barra R2

1235 – Sussuarana x Patamares

1248 – Tancredo Neves x Iguatemi

1250 – Arenoso x Iguatemi

1307 – Bosque Real x Circular

1309 – Colina Azul x Rodoviária

1338 – Estação Pirajá x Vila Canária

1405 – Estação Pirajá x Cajazeira

1701 – Águas Claras x Cajazeiras 7/6 R1

1709 – Águas Claras x Cajazeiras 7/6 R2

0136 – Lapa x Barra LB1

0137 – Lapa x Barra LB2

0138 – Lapa x Barra LB3

0140 – Lapa x Rio Vermelho

0431 – IAPI x Estação Hiper

1143 – Acesso Norte x Barroquinha

1007 – Lapa x Jardim das Margaridas

1026 – Estação Mussurunga x Fazenda Grande 1 / Boca da Mata

1073 – Estação Mussurunga x Cajazeiras 11 Setor C

1214 – Engomadeira x Lapa/Baixa dos Sapateiros

1215 – Engomadeira x Lapa

1234 – Mata Escura x Iguatemi

1239 – Mata Escura x Barra

1303 – Castelo Branco x Terminal Campo Grande

1308 – Castelo Branco x Iguatemi

1317 – Pau da Lima x Barroquinha

1321 – São Marcos x Barroquinha

0313 - Fazenda Grande do Retiro x Barra

0321 - Marechal Rondon Barra x Barra

0325 - Marechal Rondon x Pirajá

0343 - Fazenda Grande x Ribeira

0349 - Marechal Rondon x Brotas

0355 - Estação Pirajá x Boa Vista

1055 - Estação Mussurunga x Ribeira

1342 - Estação Pirajá x Ribeira

1502 - Pirajá x Brotas

1505 - Pirajá x Barra

1511 - Conjunto Pirajá x Engenho Velho da Federação

1519 - Rua Velha x Iguatemi

1521 - Conjunto Pirajá x Estação Pirajá

1522 - Pirajá x Estação Pirajá

1647 - Estação Pirajá x Alto do Cabrito

2009 - Estação Retiro x Parque Costa Azul

De acordo com a Semob, durante toda a paralisação, equipes de fiscalização, em conjunto com prepostos das concessionárias, estão posicionadas nos principais pontos da cidade para orientar os usuários sobre os ajustes operacionais. O sistema será normalizado gradativamente, assim que a assembleia for encerrada e os veículos forem liberados pelas garagens.