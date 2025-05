Chuvas intensas em Salvador continuam durante todo o dia nesta sexta

A expectativa é de que a previsão permaneça durante até o final do dia - Foto: :Xando Pereira | Ag. A TARDE

A madrugada desta sexta-feira, 2, em toda a cidade de Salvador foi de intensa chuva e a expectativa é de que a previsão permaneça durante até o final do dia, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) acendeu alerta laranja para a região desde quinta-feira, 1, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

Ainda de acordo com a Codesal, a previsão de chuva deve permanecer até o próximo final de semana. Também foi alertado risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Deslizamentos de terra em Salvador

As fortes chuvas que atingem Salvador provocaram pelo menos 10 deslizamentos de terra na capital baiana nesta sexta, de acordo com boletim atualizado da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Segundo a plataforma oficial da Codesal, os deslizamentos ocorreram em diferentes bairros. Além dos deslizamentos confirmados, também foram notificadas 21 ameaças de deslizamento, liderando a lista de chamados registrados nas primeiras horas do dia.

Além disso, também foram registrados acionamentos de ameaça de desabamento (9), árvore ameaçando cair (2), árvore caída (3), avaliação da área (13), e destelhamento, infiltração e orientação técnica (1 cada). Ao todo, foram 61 notificações entre 0h e 10h desta sexta-feira, 2.

Chuva forte derruba árvores

A forte chuva causou a queda de pelo menos três árvores na capital baiana, segundo boletim da Defesa Civil Municipal (Codesal).

Em Mussurunga, uma árvore de grande porte foi derrubada, na rotatória do camelódromo do Setor C, um das regiões mais movimentadas do bairro, causando prejuízo para comerciantes locais e interditando uma das pistas. Não há informações sobre feridos.

Já em Castelo Branco, um outro vegetal caiu e bloqueou completamente uma das vias do bairro. Uma outra ocorrência semelhante também foi registrada, mas ainda não há informação da localidade.

Confira a queda da árvore de Mussurunga: