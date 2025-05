Árvores caídas, alagamentos, deslizamentos: chuva traz caos a Salvador

Árvore caiu na rotatória do Setor C, em Mussurunga - Foto: Denisse Salazar / Ag. A TARDE

A forte chuva que atinge Salvador desde a noite de quinta-feira, 1º, causou a queda de pelo menos três árvores na capital baiana, segundo boletim da Defesa Civil Municipal (Codesal).

Em Mussurunga, uma árvore de grande porte foi derrubada, na rotatória do camelódromo do Setor C, um das regiões mais movimentadas do bairro, causando prejuízo para comerciantes locais e interditando uma das pistas. Não há informações sobre feridos.

Já na Rua D, em Castelo Branco, um outro vegetal caiu e bloqueou completamente a via. Uma outra ocorrência semelhante também foi registrada na praça da Gaivota, no bairro Canabrava, onde um carro foi atingido.

Árvore cai na rua D, em Castelo Branco. | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Até às 11h desta sexta-feira, 2, a Codesal havia contabilizado 70 ocorrências, entre ameaças de desabamento e deslizamento, deslizamentos de terra, infiltrações e orientações técnicas.

Chuvas durante todo o dia

A madrugada desta sexta-feira, 2, em toda a cidade de Salvador foi de intensa chuva e a expectativa é de que a previsão permaneça durante até o final do dia, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) acendeu alerta laranja para a região desde quinta-feira, 1, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

Ainda de acordo com a Codesal, a previsão de chuva deve permanecer até o próximo final de semana.

RMS

Na Região Metropolitana de Salvador (RMS) a forte chuva também vem causando estragos. A Ceasa de Simões Filho, ficou parcialmente alagada o que comprometeu o funcionamento da feira.

A situação é parecida em Dias D’Ávila, onde os moradores enfrentam diversos pontos de alagamento, com impactos no transporte público.

Já na BA-093, rodovia que liga os municípios de Simões Filho e Entre Rios, nas imediações de Palmares, parte da pista ficou totalmente submersa, causando engarrafamentos e aumentando o risco de acidentes.