Arsenal do BDM é apreendido pela PM durante operação em Cajazeiras

Ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil - Foto: Divulgação PM

Na tarde desta quinta-feira, 1º, uma operação do 22º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de um verdadeiro arsenal bélico em uma localidade do bairro de Cajazeiras, em Salvador, apontada como reduto da facção Bonde do Maluco (BDM). A ação ocorreu após uma denúncia anônima sobre porte ilegal de arma de fogo.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais foram recebidos com tentativa de fuga por parte de dois indivíduos. Eles foram alcançados pelas guarnições e, durante a abordagem, foram encontradas uma submetralhadora, uma espingarda, uma pistola, carregadores e diversas munições.

Durante a verificação do material, os militares identificaram ainda a presença de um artefato explosivo, aparentemente uma granada. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi imediatamente acionado para lidar com o explosivo, que foi retirado do local para detonação segura.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil, que investiga a origem das armas e dos suspeitos detidos.