Alerta Máximo! Previsão de chuva muito forte em Salvador neste sábado

Orla de Salvador durante o feriado chuvoso - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) anunciou nas primeiras horas da manhã deste sábado, 3, a mudança para o nível de Alerta Máximo após o acumulado de chuvas na capital baiana superar os 150mm nas últimas 72 horas.

"Sábado de muita chuva em Salvador. Nesta madrugada nós contabilizamos em algumas localidades, das últimas 72h, quase 200mm (de chuva). Muito acumulado na nossa cidade, solo já está encharcado. A gente pede a todo soteropolitano que está em situação de risco, que se afaste imediatamente. Em caso de risco não vacile e disque 199", afirmou em vídeo o diretor do Codesal, Sosthenes Macêdo.

Durante a madrugada deste sábado, a Codesal emitiu alertas para continuidade de chuvas moderadas a fortes em Salvador, com risco para alagamento e deslizamento de terra.

Nas últimas 72h, conforme boletim atualizado às 5h deste sábado, choveu mais do que 150mm na região do Subúrbio de Salvador, mais precisamente em Nova Constituinte, Periperi e na localidade do Barro Duro. Além disso, Nova Brasília, Águas Claras, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Mirantes de Periperi e Piatã ultrapassaram os 140mm.

Entre às 20h de sexta-feira, e 8h deste sábado, diversos bairros de Salvador registraram grande acúmulo de chuva; confira.

Mirantes de Periperi (52,8mm) Periperi (45mm) Valéria (44,8mm) Barro Duro (42,8mm) Rio Sena (42mm) Águas Claras (41,8mm) Coutos (41,8mm) Castelo Branco (40,8mm) Palestina (40,2mm)

Boletim da Codesal atualizado às 8h | Foto: Divulgação | Codesal

Frente fria em Salvador

Segundo informação do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), as fortes chuvas em Salvador são resultado da atuação de um sistema atmosférico caracterizado por uma frente fria sobre a região.

A previsão o sábado (03/05), é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 90% de chuvas moderadas, por vezes fortes, a qualquer hora do dia. No domingo (04/05), a previsão é de céu parcialmente nublado com chances de até 40% de chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.

Procure ajuda

Como serviço essencial da Prefeitura Municipal de Salvador, a Codesal mantém plantão de 24 horas e, em caso de emergência, deve ser contactada em caso de emergência através do número 199.