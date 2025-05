Vídeo impressionante mostra tromba d´água em Salvador; assista

Tromba d'água foi registrada em vídeo - Foto: Wallace Viegas

Salvador foi atingida por fortes chuvas na madrugada desta sexta-feira, 2, culminando em alagamentos, deslizamentos e diversos transtornos para a população. Já durante esta manhã, a ocorrência de uma tromba d'água no mar da capital baiana foi registrada por um morador no bairro Alto de Ondina, em vídeo impressionante enviado ao A TARDE.

As fortes chuvas que atingem Salvador provocaram pelo menos 10 deslizamentos de terra na capital baiana nesta sexta, de acordo com boletim atualizado da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

A frente fria e a chegada de chuvas fortes começaram desde a quarta-feira, 30, com maior ocorrência de temporal na quinta-feira, 1º, feriado do Dia do Trabalhador. A previsão é que as precipitações sejam mantidas pelo menos até a próxima terça-feira, 6.

Em Salvador, para a sexta-feira, 2, e o sábado, 3, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 90% de chuvas moderadas, por vezes fortes, para qualquer hora do dia. No domingo, cai para 40% de chuvas fracas a moderadas.

O que é um tromba d´água

Uma tromba d'água é um fenômeno meteorológico que se parece com um tornado, mas que se forma e se mantém sobre corpos de água, como o mar, lagos ou rios. É caracterizada por uma coluna de água giratória que se eleva do corpo de água para o céu, devido à sucção de um vórtice de ar.

“Tromba d'água nada mais é do que um tornado em cima do mar, só que com muito menos intensidade e sem trazer risco para a costa. Até porque seus ventos são muito mais fracos do que o de um tornado”, explicou a meteorologista Desirée Brandt, da Somar Meteorologia, à Band.

Assista o vídeo