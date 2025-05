Ferry-boat suspende travessias de veículos pesados nesta sexta-feira

Travessia de motocicletas está permitida, mas com acompanhamento - Foto: Divulgação | Internacional Travessias

Após as fortes chuvas na capital baiana, na madrugada desta sexta-feira, 2, a Internacional Travessias Salvador (ITS) suspendeu o embarque de veículos pesados e utilitários. Está permitida ainda somente a travessia de motocicletas, mas só com o acompanhamento integral do condutor durante a viagem.

Ainda de acordo com a ITS, as determinações serão suspensas logo quando as condições do clima melhorarem.

Alerta Inmet

Na Bahia, 117 cidades receberam o alerta laranja para chuvas e ventos fortes emitido pelo Instituto de Metereologia (Inmet), nesta sexta-feira, 2. A classificação acontece em meio a ocorrências de estragos em Salvador, região metropolitana e outros municípios do estado.

Segundo ainda o Inmet, a previsão é chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

A frente fria e a chegada de chuvas fortes começou na última quarta-feira, 30, com maior ocorrência de temporal na quinta-feira, 1º, feriado do Dia do Trabalhador. A previsão é que as precipitações sejam mantidas pelo menos até a próxima terça-feira, 6.

Ameaças de deslizamento

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), subiu para 8 o número de notificações de ameaça de deslizamento na capital baiana em decorrência das intensas chuvas registradas nesta sexta-feira, 2.

Entre as ocorrências estão a queda de árvores que iniciaram desde a última quinta-feira, 1. De acordo com a Codesal, houve a queda de ao menos três árvores na capital baiana.

Uma delas em Mussurunga, uma árvore de grande porte que foi derrubada na rotatória do camelódromo do Setor C, um das regiões mais movimentadas do bairro, que causou um prejuízo para comerciantes locais e interditou uma das pistas. Até última atualização, não havia informações sobre feridos.

Já na Rua D, em Castelo Branco, um outro vegetal caiu e bloqueou completamente a via. Uma outra ocorrência semelhante também foi registrada na praça da Gaivota, no bairro Canabrava, onde um carro foi atingido.

Ocorrências

A Codesal havia contabilizado 70 ocorrências, entre ameaças de desabamento e deslizamento, deslizamentos de terra, infiltrações e orientações técnicas, até às 11h desta sexta-feira, 2.

A madrugada desta sexta-feira, 2, foi de intensa chuva em toda a cidade de Salvador e a expectativa é de que a previsão permaneça durante até o final do dia, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

RMS

Outro lugar também afetado pelos estragos em ocorrência das fortes chuvas é a Região Metropolitana de Salvador. A Ceasa de Simões Filho, ficou parcialmente alagada o que comprometeu o funcionamento da feira.

A situação é semelhante em Dias D’Ávila, onde os moradores enfrentam diversos pontos de alagamento, com impactos ainda no transporte público.

Já na BA-093, rodovia que liga os municípios de Simões Filho e Entre Rios, nas imediações de Palmares, parte da pista ficou totalmente submersa, causando engarrafamentos e aumentando o risco de acidentes.

Chuva durante o dia

Segundo a Codesal, a previsão é de que a chuva permaneça durante até o final do dia, nesta sexta-feira, 2, em toda cidade de Salvador. Ainda de acordo com o órgão, a previsão de chuva deve permanecer até o próximo final de semana.