Em Santo Amaro, Jerônimo mobiliza ações para socorrer vítimas da chuva

Na escola municipal Stella Mutti, colchões, alimentos e água são distribuídos para as famílias atingidas pela chuva - Foto: Divulgação | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues esteve neste domingo, 4, em Santo Amaro, no recôncavo baiano, para avaliar os estragos e intensificar as ações de socorro e assistência às famílias atingidas pelas fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias.

Órgãos estaduais como a Superintendêrncia de Defesa Civil (Sudec), Corpo de Bombeiros e o programa Bahia Sem Fome estão atuando de forma integrada para garantir auxílio imediato às comunidades afetadas.

"Estamos mobilizados para prestar todo o apoio necessário, com envio de itens de ajuda humanitária e monitoramento das áreas de risco", destacou Heber Santana, superintendente da Sudec. Neste domingo, 4, o governador distribuiu kit´s de ajuda humanitária.

Jerônimo percorreu as localidades mais atingidas. A primeira parada foi na Escola Municipal Stella Mutti, ponto de apoio que abriga famílias desabrigadas, onde estão sendo entregues colchões, cobertores, kits de higiene, cestas básicas e água mineral, além de medicamentos e hipoclorito para garantir a saúde da população.

"A solidariedade do povo baiano se fortalece em momentos como este, e estamos aqui para garantir que ninguém fique desassistido", afirmou Tiago, representante do Bahia Sem Fome.

As redes sociais do governador têm sido atualizadas com informações em tempo real sobre as ações do Estado. Jerônimo Rodrigues reforçou o compromisso do governo em priorizar a segurança e o bem-estar das famílias afetadas, destacando a importância da união entre poder público e comunidade.

O Corpo de Bombeiros, sob o comando do coronel Aloísio, mantém equipes em alerta para atender ocorrências e prevenir novos incidentes. "Nossa prioridade é salvar vidas e minimizar os impactos desses eventos climáticos", ressaltou o coronel.

Além de Santo Amaro, outras cidades baianas também recebem apoio do Estado devido às chuvas intensas. A Defesa Civil monitora constantemente as áreas vulneráveis, enquanto as secretarias de Saúde, Ação Social e Serviços Públicos trabalham para restabelecer a normalidade.