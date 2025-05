Chuva na Bahia: Coelba aciona profissionais de outros estados

Equipes da Neoenergia Coelba estão de prontidão para atender solicitações envolvendo a rede elétrica - Foto: Reprodução

Em função dos temporais dos últimos dias na Bahia, a Neoenergia Coelba reforça seu esquema de atendimento a emergências para atender ocorrências envolvendo a rede elétrica. São quatro vezes mais equipes em campo, com reforço, inclusive, de profissionais de outras distribuidoras do grupo Neoenergia

A distribuidora reforçou a operação especial diante das fortes chuvas e ventos que atingem, principalmente, Salvador, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e o Sul do estado. Ao todo, 15 equipes de eletricistas, técnicos e engenheiros estão vindo das outras distribuidoras do grupo Neoenergia, de Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte e Brasília para reforçar a operação de contingência.

A tempestade, que avança do mar em direção ao continente, tem causado a queda de postes, galhos de árvores e objetos arremessados contra a rede elétrica, além de alagamentos e obstrução de vias.

Essas ocorrências impactam diretamente o fornecimento de energia e exigem resposta rápida das equipes da distribuidora, que estão atuando de forma ininterrupta, apesar da grande dificuldade de acesso em algumas áreas de mata e próximas a corpos d’água. Segundo a Climatempo, a previsão é de que o cenário climático permaneça instável até o fim da tarde deste domingo, 4.

“Nosso plano de contingência está ativado com o máximo de equipes em campo e um monitoramento 24 horas feito pelo nosso Centro de Operações Integradas. Estamos trabalhando incansavelmente para restabelecer o fornecimento com segurança e agilidade”, afirma Leonardo Silva, Superintendente de Operações da Neoenergia Coelba.

Além do reforço de pessoal técnico – engenheiros, eletricistas e operadores – a empresa também conta com tecnologia de ponta instalada na rede elétrica, que permite identificar falhas e restabelecer o serviço automaticamente em parte dos casos.

A distribuidora também mantém a priorização de atendimentos a unidades essenciais, como hospitais, postos de saúde, escolas, órgãos de segurança pública e clientes com equipamentos vitais.

Com a previsão de continuidade das chuvas e ventos intensos nos próximos dias, a Neoenergia Coelba reforça o alerta à população sobre os riscos com a rede elétrica durante temporais:

• Nunca se aproxime de cabos partidos ou caídos no chão. Considere sempre que estão energizados, mesmo que não apresentem faíscas ou sons;

• Caso um fio caia sobre um veículo, permaneça dentro do automóvel e aguarde o resgate especializado;

• Evite sair de casa durante tempestades e não realize serviços externos ou em telhados, como instalação de antenas;

• Em casos de alagamento, desligue o disjuntor geral e mantenha os aparelhos fora das tomadas;

• Durante raios, afaste-se de janelas, portas metálicas e objetos condutores de eletricidade.