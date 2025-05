Rio Vermelho fica sem luz após ventos danificarem rede elétrica

Salvador e cidades vizinhas vêm sendo impactadas por uma frente fria desde a última quinta-feira, 1º - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Parte do bairro do Rio Vermelho, uma das regiões mais boêmias e movimentadas de Salvador, enfrenta falta de energia elétrica desde as 10h da manhã deste sábado, 3. De acordo com a Neoenergia Coelba, a interrupção no fornecimento foi provocada por danos à rede elétrica causados por objetos e vegetação arremessados pelas fortes chuvas e ventos intensos que atingem a capital baiana e a Região Metropolitana.

A distribuidora informou, por meio de nota, que equipes técnicas estão mobilizadas na área afetada e trabalham para restabelecer o serviço com agilidade, apesar das dificuldades provocadas pelas condições climáticas adversas.

Salvador e cidades vizinhas vêm sendo impactadas por uma frente fria desde a última quinta-feira, 1º, com chuva intensa e ventos fortes. Os efeitos do mau tempo não se limitam à energia: diversos serviços de transporte marítimo também foram prejudicados.

A travessia de lanchas entre Salvador e Mar Grande segue suspensa, assim como os catamarãs que fazem a rota Salvador-Morro de São Paulo. Na sexta-feira, 2, o sistema ferry-boat também precisou suspender o embarque de veículos pesados na travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica.

Além disso, diversos pontos de alagamento foram registrados em bairros como a Calçada e a Avenida San Martin, dificultando o trânsito e aumentando os transtornos para moradores e motoristas.