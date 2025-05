Sirenes de alerta são acionadas em localidades de Salvador quando há fortes chuvas - Foto: Jeferson Peixoto/ Prefeitura de Salvador

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) acionou sirenes do Sistema de Alerta e Alarme em seis localidades da capital baiana na manhã deste sábado, 3, por conta da chuva. Os locais são as comunidades de Mamede, no bairro de Alto da Terezinha, Moscou e Creche, ambas em Castelo Branco, Bosque Real em Sete de Abril, Irmã Dulce em Cajazeiras VII e Olaria no Nordeste de Amaralina.

A instrução da Codesal aos moradores de área de risco onde houve acionamento da sirene é a saída imediata do imóvel, portando apenas documentação mínima e remédios. Em seguida, essas pessoas são conduzidas aos abrigos organizados pela prefeitura em escolas municipais.

Depois dessa primeira etapa, o passo seguinte é a vistoria da área e dos imóveis evacuados a fim de avaliar a viabilidade de cada morador deslocado retornar para a própria residência. Se o imóvel estiver comprometido pela chuva, os desalojados ou desabrigados serão cadastrados na Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), para que possam ter acesso ao auxílio moradia.

Desde a 0h até às 11h40 deste sábado, a Codesal havia resgistrado 66 ocorrências na cidade. Ainda de acordo com o órgão, o bairro que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24h foi Barro Duro, com 122,2 mm.

Alerta

A Codesal anunciou nas primeiras horas da manhã deste sábado, 3, a mudança para o nível de Alerta Máximo após o acumulado de chuvas na capital baiana superar os 150mm nas últimas 72 horas.

"Sábado de muita chuva em Salvador. Nesta madrugada nós contabilizamos em algumas localidades, das últimas 72h, quase 200mm (de chuva). Muito acumulado na nossa cidade, solo já está encharcado. A gente pede a todo soteropolitano que está em situação de risco, que se afaste imediatamente. Em caso de risco não vacile e disque 199", afirmou em vídeo o diretor do Codesal, Sosthenes Macêdo.

Durante a madrugada, o órgão emitiu alertas para continuidade de chuvas moderadas a fortes em Salvador, com risco para alagamento e deslizamento de terra.