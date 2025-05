Carro é esmagado e fica destruído após deslizamento de terra na RMS

Carro esmagado em Simões filho - Foto: Reprodução Redes Sociais

As fortes chuvas que vem caindo na Região Metropolitana de Salvador, desde a madrugada desta sexta-feira, 2, têm levado inúmeros transtornos à população e deixado um rastro de prejuízos. Nas primeiras horas desta sexta-feira, um carro foi totalmente esmagado, após uma estrutura de concreto cair sobre ele, em Simões Filho, na RMS.



Chuva enche Rio Imbassaí | Foto: Reprodução Redes Sociais

O veículo foi atingido, depois que um deslizamento de terra derrubou um muro que estava em construção. Foi o próprio dono do automóvel quem registrou as imagens do incidente. O carro estava estacionado próximo a um terreno onde está sendo executada uma obra. Felizmente, apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

Em Dias D’Ávila, a chuva casou alagamentos em diversos bairros da cidade e derrubou algumas árvores. A Praça do Rio Imbassaí e a Avenida Raul Seixas foram alguns dos pontos mais atingidos pelas águas. Casas também foram alagadas e na Rua da Suécia, no bairro Varginha, uma árvore foi derrubada.