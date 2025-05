Carga de lança-perfume é apreendida nos Correios em Feira de Santana

Segundo a polícia, um funcionário dos Correios desconfiou do pacote e acionou as autoridades - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil apreendeu cerca de 100 frascos de lança-perfume na central de distribuição dos Correios em Feira de Santana, nesta sexta-feira, 2. O entorpecente foi localizado dentro de uma encomenda postal suspeita, que havia sido enviada do bairro da Maré, no Rio de Janeiro, e tinha como destino o bairro Ponto Central, na cidade baiana.

Segundo a polícia, um funcionário dos Correios desconfiou do pacote e acionou as autoridades. Ao inspecionar a remessa, os agentes encontraram diversas ampolas de vidro contendo um líquido transparente e com odor característico, compatível com substâncias químicas voláteis.

O material apreendido será submetido à perícia técnica para confirmação da substância. A suspeita é de que a droga seria distribuída durante a Micareta de Feira de Santana, que acontece até o próximo sábado, 4.

Equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Sertão) e da 1ª Coorpin (Feira de Santana) seguem com as investigações para identificar os responsáveis pelo envio da droga.