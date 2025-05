Carga de leite roubada é recuperada pela polícia no interior da Bahia

Segundo a Polícia Civil, a carga será devolvida à empresa responsável - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma operação conjunta entre as equipes da Delegacia Territorial de Jeremoabo e da 18ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Paulo Afonso) resultou na recuperação de duas carretas com cerca de 52 toneladas de leite e creme de leite, que haviam sido roubadas na cidade de Tucano, no interior da Bahia.

Carretas estavam carregados com cerca de 52 toneladas de leite e creme de leite | Foto: Divulgação / Polícia Civil

Os veículos foram encontrados na quinta-feira, 1º, estacionados em um posto de combustíveis em Jeremoabo, a poucos dias do crime, que ocorreu na quarta-feira, 30, quando cinco criminosos abordaram os motoristas em outro posto no Centro de Tucano, durante o período de descanso noturno dos condutores.

Segundo a Polícia Civil, a carga será devolvida à empresa responsável, enquanto investigações seguem em curso para identificar e prender os envolvidos no roubo.