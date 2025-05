Seis pessoas são presas no 1º dia do Micareta de Feira

Ao menos seis pessoas foram presas na primeira noite - Foto: Divulgação | SSP

Ao menos seis pessoas foram presas na primeira noite do Micareta de Feira de Santana, com a ajuda do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Cerca de 400 câmeras monitoram os acessos e o circuito da folia.

Os presos eram procurados por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes, prática de furto e dívida de pensão alimentícia. Dois homens eram foragidos dos estados de Aracaju e Santa Catarina. Eles tentaram acessar a folia por um dos pontos monitorados, mas acabaram alcançados por equipes da Polícia Militar, equipadas com o rádio LTE, empregado pela primeira vez na Micareta.

“Empregamos na Micareta de Feira de Santana o mesmo aparato tecnológico utilizado no Carnaval de Salvador. Seguiremos atentos e empenhados para proteger os baianos e turistas