Voos em Ilhéus são impactados devidos às fortes chuvas

A previsão de chuva deve permanecer até o próximo final de semana - Foto: Reprodução

Na manhã desta sexta-feira, 2, dois voos em Ilhéus, no sul da Bahia, foram atingidos pelas fortes chuvas e precisaram mudar seus destinos e horários. A madrugada de hoje foi de alerta laranja em toda a cidade de Salvador e em algumas cidades baianas.

No Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, o primeiro voo do dia, operado pela Latam, não conseguiu pousar e precisou voltar para Salvador. O segundo voo que chegou em Ilhéus precisou arremeter. Logo depois conseguiu pousar após a manobra de segurança.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) acendeu alerta laranja para a região desde quinta-feira, 1, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

Ainda de acordo com a Codesal, a previsão de chuva deve permanecer até o próximo final de semana. Também foi alertado risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Impactos no sul da Bahia

Em Maraú, diversas ruas foram tomadas pelo grande volume de água. Casas alagaram e seis famílias ficaram desalojadas até a noite desta quinta.

De acordo com a TV Santa Cruz, a Defesa Civil de Santa Cruz Cabrália registrou 44 pessoas levadas para abrigos municipais. Entre as localidades alagadas no município estão ruas de Guaiú, Santo André, Capitão Luis de Matos, Nova Cabrália e Coroa Vermelha.