Carreta desgovernada causa morte de casal e fere criança na Bahia

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as causas do acidente estão sob investigação - Foto: Divulgação / Redes Sociais

Um grave acidente na BR-116, no município de Tucano, interior da Bahia, resultou na morte de um casal e deixou uma criança ferida no final da tarde de quinta-feira, 1º. A tragédia aconteceu após uma carreta desgovernada colidir violentamente contra uma residência na zona rural da cidade, a cerca de 268 km de Salvador.

De acordo com informações da Tv Bahia, as vítimas fatais foram identificadas como Juarez Alves de Medeiros, de 65 anos, e Ijanete Jardim da Rocha, de 45. Ambos estavam dentro do veículo no momento do acidente, acompanhados da filha, que sobreviveu e foi socorrida com ferimentos. O imóvel atingido estava desocupado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os momentos antes da tragédia: o casal e a criança aparecem embarcando na carreta no povoado de Belo Horizonte, área rural de Tucano. Minutos depois, o veículo é flagrado em alta velocidade, aparentemente sem controle, antes de atingir a casa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as causas do acidente estão sob investigação. Um Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) será elaborado no prazo de até cinco dias para esclarecer as circunstâncias da colisão.

A Prefeitura de Tucano divulgou uma nota de pesar, lamentando a perda e se solidarizando com os familiares. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos, oferecendo nossas orações e sentimentos mais sinceros. Recebemos com alívio a notícia de que a filha do casal sobreviveu, e torcemos pela sua plena recuperação", declarou a administração municipal.

O caso segue sendo acompanhado pela Polícia Civil da Bahia, que já expediu as guias periciais para a remoção dos corpos.