Vídeo: homem é acusado de abandonar cachorro em rua de Salvador

Homem foi flagrando supostamente abandonando cachorro em bairro de Salvador - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um homem foi filmado nesta sexta, 2, supostamente abandonando um cachorro no bairro Praia do Flamengo, em Salvador. O cão, em uma última tentativa, pula na janela do veículo, onde estava o motorista, mas o condutor impede a ação empurrando a cabeça do pet.

Uma mulher, que passava pelo local, filmou e postou em uma rede social. Aos gritos, ela pediu para o senhor pegar o cachorro, mas sem sucesso.

O vídeo foi postado em um perfil de proteção voluntária e maus tratos a animais. Nos comentários, várias pessoas repudiaram o ato. “Ele vai pagar por isso”, postou uma internauta. “O bichinho ainda gosta do monstro”, disse outra.

Em um veículo modelo SUV, que pode chegar a custar R$ 225 mil, a depender do ano e modelo, o homem ainda tenta explicar o motivo do possível abandono, mas é interrompido, aos gritos, pela autora do vídeo.

“Pegue o cachorro, pegue o cachorro”, pede. O homem responde: “Faz o que quiser com ele”, e saiu com o carro.

Veja o vídeo:

Abandono de animais é crime

Abandono de animais é crime no Brasil, sendo considerado uma forma de maus-tratos, conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), e a legislação prevê pena de detenção de 1 a 4 anos, além de multa, para quem cometer esse tipo de crime.