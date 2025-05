Homem é baleado dentro de ônibus durante assalto em Salvador

Homem reagiu a tentiva de assalto na linha 0420 - Foto: Reprodução/Record TV

Um homem foi baleado dentro de um ônibus, na linha 0420 em uma tentativa de assalto na Avenida Djalma Dutra, em Salvador, no início da tarde desta sexta-feira, 2.

De acordo com informações preliminares de testemunhas locais, em entrevista à Record TV Itapoan, o homem levou por volta de quatro tiros após ter reagido ao assalto.

Em nota, A Polícia Militar (PM) informou que a 58ª CIPM foi acionada e que ao chegarem no local e constatarem o fato acionaram a SAMU que prestou atendimento imediato a vítima que foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE).

O suspeito dos disparos fugiu pela ladeira dos Galés, próximo a Arena Fonte Nova, e está sendo procurado pela polícia.

Ainda de acordo com a PM, as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), mas até o momento não obteve retorno.