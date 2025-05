Trabalhador morre após cair em buraco de garimpo no interior da Bahia

Corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Senhor do Bonfim - Foto: Reprodução/TV São Francisco

Um trabalhador rural de 44 anos morreu após sofrer uma queda de aproximadamente seis metros de altura, em um garimpo localizado no assentamento Nova Esperança, na zona rural do município de Cansação, no norte da Bahia. O acidente aconteceu na sexta-feira, 2.

De acordo com informações da Tv São Francisco, Raimundo Santos de Matos estava utilizando um cabo de aço para realizar atividades dentro de uma escavação quando o equipamento se rompeu, provocando a queda. Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Municipal Senhora de Santana, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Senhor do Bonfim, onde passará por necropsia. Até o momento, não há detalhes sobre o velório e o sepultamento.