Dupla é presa por homicídio motivado por vingança no interior da Bahia

Outros dois envolvidos já foram identificados e estão foragidos - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma operação integrada das forças de segurança pública da Bahia resultou na prisão de dois suspeitos de envolvimento em um homicídio em Sento Sé, no norte do estado. O crime, ocorrido na noite de 1º de maio no bairro Cícero Borges, vitimou Ueles Oliveira dos Santos, alvejado com quatro tiros. Segundo as investigações, a motivação foi vingança por um furto cometido pela vítima.

Os suspeitos foram capturados menos de 24 horas após o assassinato, na terça-feira, 2, e encaminhados à Delegacia Territorial de Sento Sé. Durante a ação, a polícia apreendeu um Fiat Doblô branco, utilizado na execução do crime.

De acordo com a Polícia Civil, um dos homens presos cedeu o veículo usado no ataque, enquanto o outro acompanhou o autor dos disparos até o local. O executor do homicídio e o mandante do crime, já identificados, continuam sendo procurados.

As investigações, conduzidas de forma contínua e articulada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, contaram com o apoio de testemunhas e familiares da vítima. As informações coletadas durante os depoimentos foram cruciais para o esclarecimento do caso.

A dupla foi submetida a exames legais e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil já solicitou a prisão preventiva de todos os envolvidos no assassinato.