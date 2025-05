Tornozelados vão curtir Micareta de Feira e acabam presos; veja vídeo

Homem e mulher com tornozeleiras são presos curtindo Micareta de Feira - Foto: Hildazio Santana - Nucom/Seap

Duas pessoas foram presas no segundo dia do Micareta de Feira de Santana, na madrugada deste sábado, 3. Um homem e uma mulher que usavam tornozeleiras eletrônicas e descumpriam medidas cautelares já que não podiam participar de eventos.

Policiais Penais do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop), com apoio de policiais civis, realizaram as diligências. A Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP), acionaram as equipes que estavam atuando de forma disfarçada e os dois foram alcançados quando participavam da festa. Eles foram conduzidos até unidade policial, ouvidos e liberados.

O juiz do Plantão Judiciário 1º Grau expediu os mandado de prisão contra os dois, que foram alcançados em suas residências, no povoado Colina do Sol, em Alagoinhas, e conduzidos à unidade policial.

Na residência de um dos tornozelados foram encontradas munições e drogas. Todo material será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para perícia. Após oitiva, o homem e a mulher serão encaminhados para o Conjunto Penal de Feira de Santana.

As ações da Seap foram coordenadas pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP), por meio da Diretoria de Segurança Prisional (DSP), através do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP).

Assista vídeo