Micareta de Feira: foliões trocam socos ao som de Bell Marques; assista

A tradicional Micareta de Feira de Santana, que acontece entre os dias 30 de abril e 4 de maio, recebeu o show de Bell Marques na tarde da quinta-feira, 1º. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de foliões – em sua maioria homens – em sua conhecida "dança da briga", trocando socos simulados, como se estivessem em uma luta de boxe, bem no meio do circuito.

As imagens viralizaram nas redes e geraram muitos comentários. Internautas brincaram com o caos da cena. “Quem vai é coelho”, disse um seguidor. “Lembrei do Carnaval”, escreveu outro. Já um terceiro ironizou: “Chega logo, Carnaval 2026”.

O momento ocorreu durante o primeiro e maior Carnaval fora de época do país, a Micareta de Feira, que atrai milhares de pessoas todos os anos à cidade do interior baiano. Confira:

Confira a programação da Micareta de Feira nos próximos dias:

Sexta – 02/05

16h30 – Unção Profética, Vange e Moreno em Cristo 17h – Timbalada 17h30 – É o Tchan 18 – Armandinho 18h15 – Polimania 18h30 – Talitha Costa 19h – Claudia Leitte 19h30 – Roberto Kuelho 20h – Luiz Caldas 20h15 – Bloco dos vaqueiros 20h30 – Zé Honório 21h – Pagodart 21h30 – Pagode do Segredo 22h – Igor – O Rei da Farra 22h30 – Naldinho 23h – Bahia Bend 23h30 – Tayrone

Sábado – 03/05

15h – Bloco Cortejo Moviafro 15h30 – Bloco Delas – A Mulherada 16h – Lá vem Eles – Pagodart 16h15 – Bloco Odungê 16h30 – Lá vem Elas – La Fúria 17h – Revolusamba 17h30 – Babado Novo e Mari Antunes 18h – Cristian Bell, Theuzinho e convidados 18h15 – Bloco Vaqueiros da Princesa 18h30 – Marcia Porto 19h – Olodum 19h30 – Chicafé 20h – Sergynho 20h15 – Bloco Quilombo 20h30 – Rubynho – Oz Bambaz 21h – Duas Medidas 21h30 – Ninha 22h – Chicana 22h30 – Escandurras 23h – Chupando Halles 23h30 – Netto Brito

Domingo - 04/05

15h – Blocos Infantis 15h30 – Bloco da Euterpe 16h – Leo Santana 16h15 – Outros Baianos 17h – Lambasaia 17h30 – Tomate 18h – Madina 18h15 – Bloco Arefas 18h30 – Filhos de Jorge 19h – Conect 19h30 – Itallo Junior 20h – Tony Salles 20h30 – Jaldo Rodrigues 21h – Monte Zion 21h30 – Denny Mazziny 22h – La Fúria 22h30 – Nenho 23h – Thiago Aquino 23h30 – Toque Dez