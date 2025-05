Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa por mau tempo

Ainda não há previsão para a retomada das operações - Foto: Divulgação

A travessia marítima entre Salvador e Mar Grande continua suspensa neste domingo, 4, devido às condições climáticas adversas na Baía de Todos-os-Santos. O serviço está interrompido desde a manhã da última sexta-feira, 2, por determinação da Capitania dos Portos da Bahia, que considerou insegura a navegação na região.

Segundo a Astramab (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia), ainda não há previsão para a retomada das operações. A entidade informou que novas atualizações serão divulgadas por meio de boletins oficiais.

O sistema é essencial para o deslocamento de moradores da Ilha de Itaparica, especialmente das cidades de Vera Cruz e Itaparica, que utilizam a travessia como principal meio de transporte entre o continente e a capital baiana.

Morro de São Paulo: travessia via Itaparica e Valença

A travessia Salvador-Morro de São Paulo continua funcionando com conexão terrestre. Devido ao mau tempo, o trajeto direto por mar (com cerca de 60 km) foi suspenso temporariamente. Agora, os passageiros partem de Salvador em direção à Ilha de Itaparica, onde seguem de ônibus até Valença e, em seguida, embarcam em lanchas rápidas até Morro de São Paulo.

Os horários de saída de Salvador são às 9h, 10h30 e 14h30. Já no retorno, as partidas de Morro de São Paulo ocorrem às 11h30, 14h40 e 15h. O percurso total com conexão tem duração aproximada de 3h20, cerca de uma hora a mais do que o trajeto marítimo direto.