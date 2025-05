Árvore caída há 4 dias segue pendurada em fios em avenida de Salvador

Até o momento, não há previsão para a retirada da árvore, nem posicionamento oficial da Coelba sobre o caso - Foto: Arquivo pessoal

Uma árvore que caiu na Avenida Orlando Gomes, em Salvador, segue pendurada na fiação elétrica desde a madrugada da última quarta-feira, 1º, quando as fortes chuvas começaram a atingir a capital baiana e a Região Metropolitana. A Coelba iniciou a remoção da árvore, que oferecia riscos à população local.

Neste domingo, 4, a árvore ainda podia ser vista apoiada sobre os fios de energia da via, gerando preocupação entre os moradores e motoristas que passam pelo trecho. A queda foi provocada pelo temporal que atinge a cidade desde a última quinta-feira, 1º, causando alagamentos, deslizamentos e transtornos em diversos bairros.

Ao Portal A TARDE, a Neoenergia Coelba informou que está fazendo a retirada de árvore caída em fiação na Avenida Orlando Gomes. A distribuidora esclareceu que não recebeu registro de ocorrência sobre a queda da vegetação. No entanto, tão logo tomou conhecimento do caso, encaminhou equipe ao local para realizar a retirada da árvore, que está sendo removida com segurança, para a população e profissionais.

"Ressaltamos que não houve interrupção no fornecimento de energia em decorrência da queda da árvore. A distribuidora reforça a importância de que qualquer situação envolvendo a rede elétrica seja comunicada imediatamente por meio da central de atendimento gratuita, no número 116. Esse canal é fundamental, sobretudo em períodos de condições climáticas adversas, quando há aumento significativo no volume de ocorrências", disse a companhia..

Temporal em Salvador

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o volume de chuva acumulado nas últimas 72 horas ultrapassou os 200 milímetros, com rajadas de vento chegando a 64,8 km/h. A previsão para este domingo, 4, é de céu nublado ou parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas, principalmente pela manhã.

Para a segunda-feira, 5, o cenário permanece instável: o céu deve continuar parcialmente nublado, com chuvas fracas podendo ocorrer a qualquer hora do dia.