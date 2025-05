Resquícios da frente fria mantêm chuvas em Salvador nos próximos dias

Chuvas devem diminuir em Salvador - Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde

A frente fria que atingiu Salvador, provocando grandes volumes de chuva nos últimos dias, começou a se deslocar para o Oceano Atlântico. De acordo com com Defesa Civil Municipal (Codesal), a previsão para este domingo, 4, é de céu nublado a parcialmente nublado, com ocorrência de chuvas fracas a moderadas ao longo do dia.

Ainda segundo o órgão, as precipitações que ocorrem na capital baiana durante a manhã são causadas pelos resquícios da frente fria, ainda associados à atuação de um sistema de baixa pressão.

A localidade de Barro Duro (Fundac), situada na Via Parafuso, registrou o maior acumulado de chuvas na capital baiana nas últimas 72 horas: 281,4 mm. Também se destacaram, no mesmo período, os volumes registrados em Nova Constituinte (214,6 mm) e Mirante de Periperi (212,4 mm), que figuram entre os bairros mais afetados pelas fortes chuvas.

Entre os dias 2 e 4 de maio de 2025, os maiores registros de rajadas de vento na capital baiana ocorreram nas seguintes localidades: no dia 2, Valéria (EMBASA) com 60,5 km/h; no dia 3, Canabrava (Barradão) com 64,8 km/h; e no dia 4, Barra (Vila Naval) com 54,4 km/h.

Previsão

Entre segunda,5, e terça-feira, 6, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com ocorrência de chuvas fracas a moderadas, em decorrência da influência de um sistema de baixa pressão.

Áreas evacuadas

A Defesa Civil de Salvador recomenda que os moradores evacuados, no sábado, 3, de seis comunidades, após o acionamento das sirenes, permaneçam nos locais seguros para onde foram encaminhados pois o risco de deslizamento de terra permanece.