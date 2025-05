Opções de lazer: o que fazer em Salvador em dias chuvosos

Museu Náutico da Bahia está em ponto turístico - Foto: Divulgação | Museu Náutico da Bahia

Mesmo com um clima tropical, que proporciona lazer ao ar livre em boa parte do ano, Salvador passa por períodos de chuva, como a frente fria que atinge a capital baiana desde a última quinta, dia 1º. No entanto, a cidade oferece outras opções de lazer como museus, cinemas, teatros, exposições, dentre outras.

Chaves: a Exposição

Exposição sobre Chaves em shopping | Foto: Divulgação | Salvador Shopping

A maior mostra sobre Chaves já realizada no mundo acontece no Salvador Shopping e celebra as quatro décadas de exibição do icônico programa de TV no Brasil, com a reconstrução de mais de 10 cenários emblemáticos que fizeram parte da vida de milhões de espectadores.

Programação:

Segunda: Fechado

Terça a sexta das 14h às 21h

Sábados das 13h às 21h

Domingos e feriados das 13h às 20h

Duração: 60 minutos aproximadamente

Local: Salvador Shopping

Idade: livre para todas as idades, menores de 18 anos apenas acompanhado de um dos pais ou adulto responsável

Ingressos: entre R$ 15 (meia) e R$ 50 (inteira), a depender do dia

Casa do Carnaval

Casa do Carnaval é um dos museus da cidade | Foto: Divulgação | Casa do Carnaval

Um museu que conta a história da folia momesca baiana. O espaço tem quatro pavimentos, um convite a uma viagem visual e sensorial, com diversos recortes temáticos da festa, relembrando transformações sociais e da formação da identidade baiana.

Programação

Funcionamento: de terça a domingo, das 11h às 18h.

Local: Praça Ramos de Queirós, s/n, Pelourinho, Centro Histórico, ao lado da Catedral Basílica de São Salvador, entre o Terreiro de Jesus e a Praça da Sé.

Ingressos: R$30 (inteira e R$15 (meia)

Museu Náutico da Bahia

Museu Náutico da Bahia está em ponto turístico | Foto: Divulgação | Museu Náutico da Bahia

Conta com um acervo histórico com objetos de diversas épocas, alguns deles submersos há 300 anos e que ajudam a compreender a relação do homem com o mar da Bahia. Também tem uma lojinha com produtos da capital baiana.

Programação:

Funcionamento: todos os dias, das 10h às 18h.

Local: Forte de Santo Antônio da Barra, Largo do Farol da Barra, Barra.

Ingressos: turista R$ 15,00 (inteira); estudantes, professores e idosos: R$ 7,50; grupos escolares: R$ 6,50 por aluno; moradores: R$5,00.

Gratuidade: menores de 7 anos e deficientes físicos.

Casa do Benin

Casa do Benin está no Pelourinho | Foto: Divulgação Secom

Espaço cultural que representa a rica herança africana na Bahia. Contém cerca de 200 peças originárias do Golfo do Benin no acervo, registros do fotógrafo Pierre Verger. É um importante ponto de encontro para quem deseja explorar a história e a cultura afro-brasileira.

Programação

Funcionamento: terça a sábado, das 9h às 17h.

Local: Baixa dos Sapateiros, 7, Pelourinho.

A entrada é gratuita

Espaço Pierre Verger

Espaço Pierre Verger tem exposição com fotografias | Foto: Divulgação | Espaço Pierre Verger

Projeto que valoriza e divulga a fotografia baiana, destacando o legado de Pierre Verger e de mais de 60 fotógrafos que têm ligação com o estado. O espaço promove a cultura visual e fotográfica da Bahia, resgatando e compartilhando importantes trabalhos fotográficos.

Programação:

Funcionamento: de quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até às 17h).

Local: Forte de Santa Maria, Porto da Barra.

Ingresso: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia).

Gratuidade às quartas-feiras.

Casa do Rio Vermelho

Casa do Rio Vermelho tem imersão na história de Jorge Amado | Foto: Reprodução internet

Espaço cultural com mais de 30 horas de vídeos e projeções. Uma imersão na história do imóvel e do casal de escritores baianos Jorge Amado e Zélia Gattai. Com tanto conteúdo para explorar, é provável que você precise de várias visitas para absorver tudo.

Programação:

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 17h.

Local: Rua Alagoinhas, 33, Rio Vermelho.

Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia).

Cidade da Música da Bahia

Museu 100% audiovisual que resgata a história e a cultura da música baiana. Com 750 horas de programação, o espaço cultural oferece experiências interativas, como estúdios de gravação de clipes karaokê, sala de "Rap e Trap", quiz game e demonstrações de percussão.

Situado em um casarão histórico do século XIX, o local é um ponto de encontro para quem ama música e cultura baiana.

Programação:

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h).

Local: Praça Visconde de Cayru, 19.

O Casarão de Azulejos Azuis está próximo ao Elevador Lacerda e ao lado do Mercado Modelo.

Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia) - o benefício da meia entrada é extensivo a cidadãos residentes em Salvador, mediante comprovação de endereço.