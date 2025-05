Casal é preso suspeito de matar filha recém-nascida por espancamento

Casal foi preso dois dias depois de suspostamente matar a filha recem-nascida - Foto: Reprodução Governo do Ceará

Um homem e uma mulher, ambos de 22 anos, foram presos neste sábado, 3, no município de Jardim, no Ceará, suspeitos de matar a filha recém-nascida, uma bebê de um mês. O crime aconteceu na quinta-feira, 1º de maio, na mesma cidade, que no Cariri cearense.

A criança deu entrada em uma unidade de saúde da região, já sem vida. O laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) apontou que a bebê apresentava sinais de asfixia e espancamento. As informações passadas pelo casal com relação as causas da morte da bebê foram consideras inconsistentes.

"Diante da situação e das marcas no corpo do bebê, o hospital acionou as autoridades policiais para investigar as circunstâncias do óbito. Foram realizadas diligências e oitivas, que apontaram suspeitas de participação direta dos pais na causa da morte", informou uma fonte da Polícia Civil, ao G1.

Após analisar os depoimentos e demais detalhes da investigação, o delegado responsável em apurar o caso decidiu por solicitar mandos de prisão preventiva em desfavor do casal. Os dois foram levados à Delegacia de Juazeiro do Norte e estão à disposição da Justiça.