Filho de ex-prefeito de cidade baiana é executado a tiros

Marcos Paulo ainda tentou fugir do assassino, mas foi alcançado e executado - Foto: Reprodução Redes Sociais

O filho do ex-prefeito de Santa Cruz Cabrália, Filogônio Santos de Alcântara, o Filó, foi morto a tiros, na sexta-feira, 2, na Praia de Arakakaí, em Santa Cruz Cabrália, município do litoral sul da Bahia, na região da Costa do Descobrimento.

Testemunhas contaram que Marcos Paulo Peixoto Alcântara, 32 anos, ainda tentou fugir ao receber os primeiros disparos, mas foi alcançado pelo atirador e executado. No local do crime, policiais militares encontraram cápsulas de pistola. Imagens de câmeras de segurança do local devem ajudar a Polícia Civil a identificar o suspeito.

Informações apontam que Marcos Paulo tinha passagem na polícia. Em 2018, ele foi preso após a polícia descobrir que ele cultivava 20 pés de maconha no quintal de uma residência. A motivação e a autoria da morte do filho de Filó, que morreu em 2020 aos 94 anos, ainda são desconhecidos.