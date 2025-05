Foliões avaliam atuação das polícias na micareta de Feira

Foliãs tiram foto com pesquisadora da ouvidoria da SSP. Público da micareta aprovou a segurança. - Foto: Flávia Vieira | Ascom SSP

Nove em cada 10 foliões que estiveram na micareta de Feira de Santana neste final de semana se swentiram completamente seguros. A avaliação é resultado da pesquisa realizada pela Ouvidoria da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O questionário foi aplicado no Circuito Maneca Ferreira, por onde desfilam os trios, e avaliou o trabalho das Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros Militar na Micareta de Feira 2025. Mais de duas mil pessoas foram ouvidas nos três dias de evento. Cerca de 92% das pessoas que responderam o questionário afirmaram que se sentiram seguros no evento.

"É uma satisfação muito grande saber que os foliões aprovaram com excelência o trabalho das forças da segurança pública durante o evento", destacou o Ouvidor-Adjunto da SSP, tenente-coronel Marcos Vergne.