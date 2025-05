Isenção do Imposto de Renda será analisada por comissão da Câmara

Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados vai instalar na terça-feira, 6, a comissão especial que vai analisar o projeto de lei (PL) nº 1087/25, do governo federal, que trata da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.



A proposta é uma das principais promessas eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A comissão especial contará com 34 membros titulares, e será presidida pelo deputado Rubens Pereira Junior (PT-MA), vice-líder do governo na Câmara, e relatado pelo ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL).



De acordo com o Metrópoles, a expectativa é de que a comissão conclua a votação do projeto até o fim do primeiro semestre deste ano, com a votação no plenário da Câmara no início do segundo semestre e aprovação no Senado Federal até o fim do ano.

Isenção para quem ganha até R$ 5 mil

A proposta do governo Lula foi enviada ao Congresso em março. O texto prevê a ampliação a faixa de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

A medida pode beneficiar cerca de 10 milhões de brasileiros dentro da faixa de renda. Já quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7 mil mensais também contará com descontos que vão de 7,5% até 75%.

Com a medida, o governo abre mão de arrecadar R$ 25,84 bilhões no próximo ano com o recolhimento do imposto. Para compensar, a equipe econômica propôs tributar as altas rendas e os dividendos no exterior.