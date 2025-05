INSS: Gleisi atua para manter PDT na base após saída de Lupi

Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais - Foto: Antônio Cruz | Agência Brasil

A manutenção do PDT no comando do Ministério da Previdência Social teve a ajuda crucial da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Carlos Lupi pediu para deixar o cargo durante reunião com o presidente Lula na sexta-feira, 2. No entanto, o ministro emplacou seu secretário-executivo, Wolney Queiroz, na chefia da pasta.

De acordo com a coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, Gleisi conversou por telefone com integrantes do PDT durante toda a sexta-feira. A ministra ouviu sugestões de nomes para a pasta e aceitou a indicação de Queiroz para comandar o ministério.

Integrantes do PDT e da liderança do governo não veem, neste momento, a possibilidade de o PDT deixar a base de Lula. No entanto, reconhecem que Lupi era o grande “fiador” da gestão petista na legenda.

Demissão

O ex-deputado federal Wolney Queiroz foi convidado pelo presidente Lula (PT) nesta sexta-feira, 2, para assumir o Ministério da Previdência Social, após a saída de Carlos Lupi.

Lupi pediu demissão da pasta nesta noite em meio aos desgastes devido ao escândalo do INSS, que culminou no desvio de R$ 6,3 bilhões.

Nas redes sociais, o agora ex-ministro agradeceu ao petista pela confiança em seu trabalho e diz que nunca esteve vinculado com a fraude do órgão.

“Tomo esta decisão com a certeza de que o meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso, que apuram possíveis irregularidades do INSS. Faço questão de destacar que todas as apurações foram apoiadas, desde o início, por todas as áreas da Previdência, por mim e pelos órgãos de controle do governo Lula”, escreveu Lupi em um card publicado no X (antigo Twitter).