PF investiga elo entre fraude do INSS e esquema de crédito consignado

ESCÂNDALO DO INSS

INSS - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A investigação sobre o esquema bilionário de desvio de dinheiro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ganhou novos desdobramentos.

Isso porque a quebra do sigilo bancário mostrou que entidades envolvidas na fraude fizeram pagamentos milionários a empresas que operam créditos consignados sob suspeita.

A ação, de acordo com informações do portal Metrópoles, seria uma forma das entidades conseguirem filiar ainda mais aposentados para cobrar mensalidades associativas por meio de convênio com o INSS.

A ‘farra’ dos descontos indevidos foi escancarada pela Polícia Federal (PF) na última terça-feira, 29, por meio da Operação Sem Desconto.



A fraude resultou em um desvio de R$ 6,3 bilhões entre os períodos de 2019 a 2024.

Fraude do INSS

A Operação Sem Desconto investiga um suposto esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.



Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da Controladoria Geral da União (CGU) cumpriram 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão.



As investigações da PF identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo INSS.

Mais de 4 milhões beneficiários prejudicados

O INSS também que mais 4 milhões de beneficiáriospodem ter sido prejudicados por descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

O número apresentado pelo órgão diz respeito aos usuários que possuem contratos associativos ativos com as 11 entidades que estão sendo investigadas por fraudes.