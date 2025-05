Bolsonaro critica falta de apoio do PT a CPI do INSS

Bolsonaro fez crítica nas redes sociais - Foto: Carolina Antunes | PR

Em meio à repercussão da fraude do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o ex-presidenteJair Bolsonaro (PL) criticou o Partido dos Trabalhadores nesta sexta-feira, 2, por meio das redes sociais devido a falta de assinatura na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do órgão.

“O PT está sempre do lado do mal”, escreveu o ex-presidente no X (antigo Twitter).

A publicação do ex-mandatário é um comentário feito em card com a foto do presidente Lula segurando a bandeira do partido, com a seguinte legenda: “Nenhum dos deputados do PT assinou a CPI do roubo e dinheiro dos aposentados”.

Deste modo, ele ainda relembrou a falta de assinatura dos petistas no requerimento de urgência para conceder anistia aos envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023.

Veja post

- Também nenhum petista assinou a urgência da Anistia. O PT sempre está do lado do mal. pic.twitter.com/KKeEelaIm1 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 2, 2025

A bancada de oposição protocolou um pedido para abertura da CPI do INSS, apresentado pelo deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO), que teve apoio de parlamentares de 13 partidos, incluindo MDB, PSD, União Brasil, PP, Podemos e PSDB.