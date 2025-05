Em meio ao escândalo do INSS, Lula convoca Lupi no Planalto

Lula e Carlos Lupi - Foto: Reprodução

Em meio aos escândalos referentes a fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o presidente Lula (PT) convocou o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, para uma reunião nesta sexta-feira, 2, no Palácio do Planalto.

O assunto da reunião ainda não foi revelado, contudo, interlocutores do governo dizem acreditar que o encontro pode culminar na demissão do presidente nacional do PDT do cargo, conforme informações do portal Metrópoles.

Em contrapartida, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Mâcedo, defendeu a permanência de Lupi na cadeira, apesar das investigações sobre o desvio bilionário dentro do órgão, sob o guarda-chuva do pedetista.

“Não tem nada que desabone o ministro. Não tem nenhum indício de envolvimento dele. Portanto, ele está conduzindo o processo e vai estar conduzindo esse processo administrativo das mudanças que têm que ser feitas. E as apurações vão continuar. Quem tiver envolvido nesse processo será punido no rigor da lei”, disse em São Paulo.

Maioria dos brasileiros quer demissão de Lupi

O levantamento divulgado pelo AtlasIntel/CNN, parceiro de A TARDE, na quinta-feira, 1, mostra que 85,3% dos brasileiros querem a destituição de Lupi do posto. Já outros 8,7% defendem a permanência do presidente nacional do PDT na cadeira do ministério. Outros 6% dos entrevistados não souberam responder o questionamento.

A pesquisa mostrou também que 84,4% dos participantes acompanhou de forma constante as notícias sobre o escândalo no INSS, enquanto 15,6% disseram que ouviram falar do esquema, mas sabem pouco sobre o assunto.

Fraude do INSS

A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal, na terça-feira, 29, investiga um suposto esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da Controladoria Geral da União (CGU) cumpriram 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão.

As investigações da PF identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo INSS.

O rombo nas contas dos aposentados e pensionistas chegou a R$ 6,3 bilhões, no período entre 2019 e 2024.

Novo presidente do INSS

A operação resultou na exoneração do presidente do órgão, Alessandro Stefanutto, a pedido do presidente Lula (PT).

Com isso, o petista nomeou novo titular para o INSS, na última quarta-feira, 30. Trata-se do procurador federal Gilberto Waller Júnior.

A novidade foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), em substituição da ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, que assumia o cargo de forma interina.