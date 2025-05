Roubo dos Aposentados: oposição protocola CPI do INSS na Câmara

autor do documento, Coronel Chrisóstomo (PL-RO) - Foto: Câmara dos Deputados

O escândalo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), referente aos descontos indevidos em aposentadorias e pensões, virou alvo de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI), intitulada de “Roubo dos Aposentados”, de autoria dos deputados de oposição. O documento foi protocolado nesta quarta-feira, 30, na Câmara dos Deputados.

A proposição obteve 184 assinaturas reunidas pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO), com apoio de líderes da oposição.

Já o andamento da instalação do colegiado ficará a cargo do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Antes de protocolar o texto, Coronel Chrisóstomo (PL-RO) afirmou contar com o apoio de Motta na instalação, já que o estado de Pernambuco teria sido fortemente atingido pela fraude, e que diversas pessoas no reduto eleitoral do presidente estariam sendo roubadas.

Lupi se defende

Em audiência na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 29, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, resumiu ações da Pasta para enfrentar o histórico de fraudes no INSS e o recente desvio de R$ 6,3 bilhões por meio de descontos não autorizados dos beneficiários, entre 2019 e 2024.

Em cinco horas de audiência na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, Lupi confirmou a suspensão provisória de todos os descontos associativos e a expectativa de ressarcimento às vítimas.

“Nós descredenciamos a partir de hoje todas as entidades (associações). Como a folha [de pagamentos] já estava rodada, está bloqueada a transferência desse recurso de quem tem desconto para a associação e, no mês que vem, será devolvido", garantiu. "A partir do mês que vem, ninguém mais vai ter desconto nenhum, mesmo quem tem autorizado, porque tem um processo em curso."

O ministro disse ainda que os bens de todas as associações indiciadas já estão bloqueados para pagar parte das restituições.