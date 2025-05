AtlasIntel: maioria dos brasileiros quer demissão de Lupi

ESCÂNDALO DO INSS

Lula e o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Maioria dos brasileiros é a favor de que o presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) demita o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, após o escândalo envolvendo um desvio milionário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), revelada pela Polícia Federal (PF), por meio da Operação Sem Desconto.

O levantamento divulgado pelo AtlasIntel/CNN, parceiro de A TARDE, nesta quinta-feira, 1, mostra que 85,3% dos brasileiros querem a destituição de Lupi do posto. Já outros 8,7% defendem a permanência do presidente nacional do PDT na cadeira do ministério. Outros 6% dos entrevistados não souberam responder o questionamento.

A maioria do público que quer a exoneração de Lupi votou no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2022, conforme revelam os dados coletados pelo instituto.

A pesquisa mostrou também que 84,4% dos participantes acompanhou de forma constante as notícias sobre o escândalo no INSS, enquanto 15,6% disseram que ouviram falar do esquema, mas sabem pouco sobre o assunto.

Região

A região que mais acredita na demissão do ministro da Previdência Social é o Sul, sendo 90,2% dos entrevistados. A opinião é seguida pelo Norte e Centro-Oeste, com 86,3%, e Nordeste, com 85,6%.

Mulheres lideram

O levantamento revela ainda que são as mulheres que mais desejam a queda de Lupi. Elas representam 86,9% da sondagem ante 83,3% dos homens, com base nos dados apresentados pela sondagem. A faixa etária dominante deste público é de 25 a 34 anos.

A pesquisa AltasIntel/CNN foi feita entre os dias 29 de abril e 1 de maio, ouvindo mil pessoas. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Operação Sem Desconto

A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal, na terça-feira, 29, investiga um suposto esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da Controladoria Geral da União (CGU) cumpriram 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão.

As investigações da PF identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo INSS.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a AtlasIntel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado.