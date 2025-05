Fraude do INSS: agente da PF é flagrado com cerca de U$ 200 mil

- Foto: Divulgação/PF

Philipe Roters Coutinho, agente da Polícia Federal (PF), que, segundo as investigações, está envolvido no esquema de fraude bilionária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foi flagrado com cerca de US$ 200 mil em dinheiro, o que é equivalente a R$ 1,1 milhão, durante o cumprimento de mandados na operação que apura desvios no órgão.

O agente da PF é lotado no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O flagra aconteceu quando Roters estava em uma viatura da PF, acompanhado do procurador-geral do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e o levando até uma aeronave de voo privativo em 28 de novembro de 2024.

“Sobre o agente de Polícia Federal Philipe Roters Coutinho, além da ilegalidade da conduta acima apresentada, possui, assim como diversos investigados, movimentações em viagens com perfil de compra atípico, consubstanciadas em deslocamentos com compra de passagens ‘em cima da hora’ e voos ‘bate/volta’, principalmente para Brasília”, diz a representação da PF.

Além do procurador-geral do INSS, o empresário Danilo Trento também aparece nas filmagens do aeroporto. Durante a apreensão, os investigadores encontraram computadores, notebooks, pen-drives, três pistolas e mais de 600 munições. Atualmente, Philipe Roters está com acesso suspenso aos sistemas da Polícia Federal, inclusive, por conexão remota.

A Polícia Federal acredita que a fraude do INSS movimentou R$ 17 milhões em propinas e R$ 6,3 bilhões em recursos de aposentados entre 2019 e 2024.