Saiba quem é novo presidente do INSS escolhido por Lula

Novo presidente já atuou como corregedor-geral do órgão - Foto: Divulgação | CGU

O procurador federal Gilberto Waller Júnior foi escolhido pelo presidente Lula (PT) para assumir a presidência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) nesta quarta-feira, 30. A informação foi confirmada em nota disparada pela imprensa pelo Palácio do Planalto.

A novidade será publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), em substituição da ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, que assumia o cargo de forma interina após a saída de Alessandro Stefanutto, a pedido do mandatário.

O governo optou por um nome técnico para comandar a pasta para atuar internamente contra a fraude no órgão, escancarada pela Polícia Federal, com a deflagração da Operação Sem Desconto, na quarta-feira passada, 23.

Saiba quem é Gilberto Waller Júnior

Segundo o Palácio do Planalto, Gilberto Waller é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais com pós-graduação em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Ele ingressou no Poder Público como procurador do INSS em 1998, tendo ocupado os cargos de corregedor-geral do INSS de 2001 a 2004 e subprocurador-geral do INSS de 2007 a 2008.

Gilberto também ocupou cargo na Controladoria-Geral da União (CGU), na função de ouvidor-geral da União nos anos de 2016 a 2019. Ele também atuou como corregedor-geral da União de 2019 a 2023.

Atualmente, estava ocupando o cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia-Geral da União (AGU).

Operação Sem Desconto

A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal, investiga um suposto esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da Controladoria Geral da União (CGU) cumpriram 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão.

As investigações da PF identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo INSS.

O rombo nas contas dos aposentados e pensionistas chegou a R$ 6,3 bilhões, no período entre 2019 e 2024.

Roubo aos Aposentados

Em meio ao escândalo da fraude do INSS, os deputados de oposição do Congresso Nacional protocolaram um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar os descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

A proposição, intitulada de "Roubo dos Aposentados", obteve 184 assinaturas reunidas pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO), com apoio de líderes da oposição.