Mais de 4 milhões de pessoas podem ter sido vítimas da fraude do INSS

Prédio da Previdência Social - Foto: Marcello Casal Jr Agência Brasil

Mais de 4 milhões de beneficiários podem ter sido prejudicados por descontos não autorizados em aposentadorias e pensões, de acordo com dados disponibilizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O número apresentado pelo órgão diz respeito aos usuários que possuem contratos associativos ativos com as 11 entidades que estão sendo investigadas por fraudes, após operação da Polícia Federal (PF).

A Controladoria-Geral da União (CGU) também realizou um levantamento que mostra que 97,6% dos beneficiários ouvidos não autorizaram os descontos mensais que foram aplicados diretamente no contracheque.

O governo Lula (PT) estuda medidas para ressarcir os usuários lesados com o desvio bilionário registrado no período de 2019 a 2024.

Ressarcimento

Diante disso, o novo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, participa de uma reunião com o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para traçar estratégias para devolver os valores às vítimas do esquema.

Além de representantes da AGU e do INSS, servidores da Dataprev, empresa pública responsável por dados da Previdência, também devem participar do encontro, na sede da Advocacia-Geral, em Brasília.

Fraude do INSS

A Operação Sem Desconto, deflagrada pela PF, na terça-feira, 29, investiga um suposto esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da Controladoria Geral da União (CGU) cumpriram 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão.

As investigações da PF identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo INSS.

O prejuízo é estimado em R$ 6,3 bilhões, de acordo com a corporação.